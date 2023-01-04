Менхенгладбахская «Боруссия» продлила контракт с Крамером

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о продлении контракта с полузащитником Кристофом Крамером.

Новое соглашение с 31-летним немцем действует до конца июня 2025 года.

Крамер выступает за «Боруссию» с июля 2013 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 15 матчах за команду.