Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал заслуженной победу команды над «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

«У нас не так много времени праздновать. Этот титул — награда за прошлый сезон, потому что Ханс Флик выиграл лигу с этой командой. Я счастлив, но титул принадлежит скорее другим людям, а не мне.

Мы очень хорошо защищались и провели игру в агрессивной манере. Мы заслужили победу», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern&Germany.

Julian Nagelsmann on winning his first title: "We don't have much time to celebrate. The title is a reward for last season as Hansi Flick won the league with this team. I'm happy, but the title belongs more to other people than me." pic.twitter.com/FXPtQEM9ok — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 17, 2021

Это первый трофей с баварцами для нового главного тренера. Специалист заменил на этой должности Ханса-Дитера Флика перед началом сезона. Суперкубок стал первым трофеем в его карьере.