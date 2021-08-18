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Нагельсманн — о завоевании Суперкубка: «Счастлив, но титул принадлежит скорее другим людям, а не мне»

10:30
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал заслуженной победу команды над «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

«У нас не так много времени праздновать. Этот титул — награда за прошлый сезон, потому что Ханс Флик выиграл лигу с этой командой. Я счастлив, но титул принадлежит скорее другим людям, а не мне.

Мы очень хорошо защищались и провели игру в агрессивной манере. Мы заслужили победу», — приводит слова Нагельсманна Twitter Bayern&Germany.

Это первый трофей с баварцами для нового главного тренера. Специалист заменил на этой должности Ханса-Дитера Флика перед началом сезона. Суперкубок стал первым трофеем в его карьере.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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