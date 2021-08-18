«Вольфсбург» хочет вернуть нападающего «Бенфики» Вальдшмидта в Германию

«Вольфсбург» претендует на нападающего «Бенфики» Луку Вальдшмидта. 25-летний немец близок к возвращению на родину, сообщает Kicker.

«Бенфика» купила форварда у «Фрайбурга» в 2020 году за 15 миллионов евро. С ним был подписан контракт до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне Вальдшмидт успел забить два гола в двух матчах португальского чемпионата. В прошлом сезоне его статистика была менее впечатляюще — 10 голов в 42 встречах.