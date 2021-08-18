Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Вольфсбург» хочет вернуть нападающего «Бенфики» Вальдшмидта в Германию

21:11
Теги:

«Вольфсбург» претендует на нападающего «Бенфики» Луку Вальдшмидта. 25-летний немец близок к возвращению на родину, сообщает Kicker.

«Бенфика» купила форварда у «Фрайбурга» в 2020 году за 15 миллионов евро. С ним был подписан контракт до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне Вальдшмидт успел забить два гола в двух матчах португальского чемпионата. В прошлом сезоне его статистика была менее впечатляюще — 10 голов в 42 встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
100 тысяч за прививку от COVID: как принять участие в розыгрыше
Президент Афганистана Гани обратился к жителям страны
Видео: Как адвокат экс-жены Мамаева поставил в тупик защиту
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд