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Киммих рад победе «Баварии» над «Боруссией» в матче за Суперкубок Германии

08:33
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над дортмунсдкой «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

«Сегодня была отличная атмосфера, мы наслаждались. Выиграть трофей в начале сезона в такой игре — это что-то потрясающее. «Боруссия» сегодня также показала, на что способна. Это знаковое противостояние в немецком футболе, поэтому мы хотели показать свою силу. Это мы и сделали. Наша работа — побеждать в таких матчах. Еще приятнее, что мы выиграли трофей», — приводит слова Киммиха пресс-служба клуба.

«Бавария» выиграла Суперкубок в девятый раз. Дубль в составе победителей сделал Роберт Левандовски. Также отличился Томас Мюллер.

Дополнительная информация:

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Екатерина Савостина все материалы автора

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