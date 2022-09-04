Мюллер о ничьей с «Унионом»: «Они не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1).
«Унион» показал, чего мы от них ждали. Атмосфера на стадионе была именно такой, какую ожидаешь, когда приезжаешь сюда. Когда играешь против обороны «Униона», вы получаете до пяти больших моментов за игру. Слишком часто не хватало финального паса, вот почему мы сыграли вничью. Они далеко не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь. Мы провели приличную игру, но не отличную и не ту, которой мы могли быть довольны. Но это также частично было заслугой соперника», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.
В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|
4
|Унион Б
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
5
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|
6
|Кельн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|
7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|
9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|
11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|
15
|Шальке
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|
16
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|
17
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
18
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|9.09
|21:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|10.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Герта – Байер
|- : -
|10.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|10.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|10.09
|19:30
|
Шальке – Бохум
|- : -
|11.09
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.09
|18:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|5
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|3
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|3
|1
|0