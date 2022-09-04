Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

4 сентября, 06:05

Мюллер о ничьей с «Унионом»: «Они не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1).

«Унион» показал, чего мы от них ждали. Атмосфера на стадионе была именно такой, какую ожидаешь, когда приезжаешь сюда. Когда играешь против обороны «Униона», вы получаете до пяти больших моментов за игру. Слишком часто не хватало финального паса, вот почему мы сыграли вничью. Они далеко не случайно на вершине таблицы, бесплатно здесь ничего не получишь. Мы провели приличную игру, но не отличную и не ту, которой мы могли быть довольны. Но это также частично было заслугой соперника», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.

Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Униона»: «Бавария» была лучше, но в целом мы были превосходны»

Тедеско — о разгроме в матче с «Айнтрахтом»: «Поражение «Лейпцига» было заслуженным»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 5 4 0 1 8-4 12
2
 Фрайбург 5 4 0 1 10-5 12
3
 Бавария 5 3 2 0 17-3 11
4
 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
6
 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
10
 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
11
 РБ Лейпциг 5 1 2 2 6-9 5
12
 Герта 5 1 1 3 4-6 4
13
 Штутгарт 5 0 4 1 4-5 4
14
 Аугсбург 5 1 0 4 3-10 3
15
 Шальке 5 0 3 2 5-12 3
16
 Байер 5 1 0 4 6-9 3
17
 Вольфсбург 5 0 2 3 4-10 2
18
 Бохум 5 0 0 5 3-15 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 21:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
10.09 16:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
10.09 16:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
10.09 16:30
Герта – Байер
 - : -
10.09 16:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
10.09 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
10.09 19:30
Шальке – Бохум
 - : -
11.09 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.09 18:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 5
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 5
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 4
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 4
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Теосон Жордан Сьебатше

Теосон Жордан Сьебатше

Унион Б

 3
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 3 1 1
Лука Пфайффер

Лука Пфайффер

Штутгарт

 3 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости