Тренер «Униона»: «Бавария» была лучше, но в целом мы были превосходны»

Главный тренер «Униона» Урс Фишер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1).

«Бавария» была лучше. Но в целом мы были превосходны, особенно в обороне. Мы хорошо выигрывали борьбу в обоих таймах, но иногда наши передачи подводили. В конце концов, мы заработали очко, и не зря», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.

В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.