Тренер «Униона»: «Бавария» была лучше, но в целом мы были превосходны»
Главный тренер «Униона» Урс Фишер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1).
«Бавария» была лучше. Но в целом мы были превосходны, особенно в обороне. Мы хорошо выигрывали борьбу в обоих таймах, но иногда наши передачи подводили. В конце концов, мы заработали очко, и не зря», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.
В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|7
|5
|2
|0
|15-4
|17
|
2
|Боруссия Д
|7
|5
|0
|2
|9-7
|15
|
3
|Фрайбург
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
4
|Хоффенхайм
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Боруссия М
|7
|3
|3
|1
|10-5
|12
|
6
|Бавария
|7
|3
|3
|1
|19-6
|12
|
7
|Айнтрахт Ф
|7
|3
|2
|2
|14-13
|11
|
8
|Майнц
|7
|3
|2
|2
|7-10
|11
|
9
|Кельн
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|
10
|Аугсбург
|7
|3
|0
|4
|5-10
|9
|
11
|Вердер
|7
|2
|3
|2
|13-12
|9
|
12
|РБ Лейпциг
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Герта
|7
|1
|3
|3
|7-9
|6
|
14
|Шальке
|7
|1
|3
|3
|8-14
|6
|
15
|Байер
|7
|1
|2
|4
|9-12
|5
|
16
|Штутгарт
|7
|0
|5
|2
|7-10
|5
|
17
|Вольфсбург
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
|30.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|1.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|1.10
|16:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|1.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|1.10
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|1.10
|19:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|2.10
|16:30
|
Герта – Хоффенхайм
|- : -
|2.10
|18:30
|
Шальке – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Даити Камада
Айнтрахт Ф
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|5
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0