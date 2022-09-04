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4 сентября, 04:12

Тренер «Униона»: «Бавария» была лучше, но в целом мы были превосходны»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Униона» Урс Фишер подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1).

«Бавария» была лучше. Но в целом мы были превосходны, особенно в обороне. Мы хорошо выигрывали борьбу в обоих таймах, но иногда наши передачи подводили. В конце концов, мы заработали очко, и не зря», — приводит слова Фишера официальный сайт клуба.

В составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Шеральдо Бекер, у гостей отличился Йозуа Киммих. После этого матча «Бавария» набрала 11 очков и опустилась на 3-е место в турнирной таблице, «Унион» с 11 баллами расположился на 4-й строчке.

ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 7 5 2 0 15-4 17
2
 Боруссия Д 7 5 0 2 9-7 15
3
 Фрайбург 7 4 2 1 10-5 14
4
 Хоффенхайм 7 4 1 2 12-7 13
5
 Боруссия М 7 3 3 1 10-5 12
6
 Бавария 7 3 3 1 19-6 12
7
 Айнтрахт Ф 7 3 2 2 14-13 11
8
 Майнц 7 3 2 2 7-10 11
9
 Кельн 7 2 4 1 11-8 10
10
 Аугсбург 7 3 0 4 5-10 9
11
 Вердер 7 2 3 2 13-12 9
12
 РБ Лейпциг 7 2 2 3 9-12 8
13
 Герта 7 1 3 3 7-9 6
14
 Шальке 7 1 3 3 8-14 6
15
 Байер 7 1 2 4 9-12 5
16
 Штутгарт 7 0 5 2 7-10 5
17
 Вольфсбург 7 1 2 4 5-12 5
18
 Бохум 7 0 1 6 5-19 1
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30.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
1.10 16:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
1.10 16:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
1.10 16:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
1.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
1.10 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
1.10 19:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
2.10 16:30
Герта – Хоффенхайм
 - : -
2.10 18:30
Шальке – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 6
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 5
Даити Камада

Даити Камада

Айнтрахт Ф

 4
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 4
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 3
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 5 1 1
Лука Пфайффер

Лука Пфайффер

Штутгарт

 3 1 0
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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