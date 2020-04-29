Минтруда Германии одобрило концепцию проведения матчей бундеслиги без зрителей
Министерство труда и социальных вопросов Германии одобрило концепцию проведения матчей первой и второй бундеслиги без участия зрителей, подготовленная Немецкой футбольной лигой (DFL). Об этом сообщает DW. Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что в Минтруда решили, что концепция соответствует нормам по охране труда.
«При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала», — говорится в письме, направленном статс-секретарем Минтруда Бьерном Бенингом в министерство здравоохранения Германии, МВД Германии, а также ведомство по делам канцлера.
При этом позитивная оценка Минтруда концепции DFL не является основной предпосылкой для принятия решения о проведении футбольных матчей без участия зрителей. Задачей министерства была лишь проверка соответствующей концепции на соответствие нормам охраны труда.
Ранее сообщалось, что турнир в первой бундеслиге может возобновиться уже 9 мая. Ожидается, что судьба бундеслиги станет одной из тем, которую канцлер Германии Ангела Меркель обсудит 30 апреля с главами правительств федеральных земель.
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