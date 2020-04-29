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Минтруда Германии одобрило концепцию проведения матчей бундеслиги без зрителей

29 апреля 2020, 23:46
Бундеслига приостановлена из-за коронавируса. Фото DW.
Бундеслига приостановлена из-за коронавируса. Фото DW.
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Министерство труда и социальных вопросов Германии одобрило концепцию проведения матчей первой и второй бундеслиги без участия зрителей, подготовленная Немецкой футбольной лигой (DFL). Об этом сообщает DW. Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что в Минтруда решили, что концепция соответствует нормам по охране труда.

«При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала», — говорится в письме, направленном статс-секретарем Минтруда Бьерном Бенингом в министерство здравоохранения Германии, МВД Германии, а также ведомство по делам канцлера.

При этом позитивная оценка Минтруда концепции DFL не является основной предпосылкой для принятия решения о проведении футбольных матчей без участия зрителей. Задачей министерства была лишь проверка соответствующей концепции на соответствие нормам охраны труда.

Ранее сообщалось, что турнир в первой бундеслиге может возобновиться уже 9 мая. Ожидается, что судьба бундеслиги станет одной из тем, которую канцлер Германии Ангела Меркель обсудит 30 апреля с главами правительств федеральных земель.

Дополнительная информация:

https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

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