Матч бундеслиги снова прервали из-за протестов болельщиков

Матч между «Унионом» и «Вольфсбургом» в 21-м туре бундеслиги прерван из-за протестов болельщиков.

Игра была остановлена на 28-й минуте при счете 0:0, когда фанаты начали закидывать поле теннисными мячами. После того, как посторонние предметы были убраны, игру собирались продолжить, но болельщики продолжили забрасывать поле.

9 февраля прервался матч между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» (3:0). Подобные ситуации повторяются в матче первой и второй бундеслиги уже несколько месяцев.

Фанаты протестуют против сделки о продаже 8 процентов на телетрансляции первой и второй бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие клубы проголосовали за сделку в декабре. Болельщики опасаются, что частные инвесторы могут отрицательно повлиять на лигу.