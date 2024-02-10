Хаби Алонсо рассказал об ожиданиях от матча «Байера» с «Баварией»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил, что он не волнуется перед матчем с «Баварией», который состоится сегодня, 10 февраля.

На данный момент «Байер» опережает своих конкурентов на два очка в чемпионской гонке за первое место в бундеслиге.

«Для меня это отличная возможность принять участие в топовой игре. Конечно, есть давление, но матч с «Баварией» — не последний в сезоне, впереди ещё много игр. Мы хотим сохранить энергию, наслаждаться матчем, сражаться и быть конкурентоспособными. Что происходит в медиа — это не мои проблемы», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Матч «Байер» — «Бавария» состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Бай-Арена».