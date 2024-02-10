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10 февраля, 19:00

«Байер» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги

Трансляция игры «Байер» — «Бавария» на «Матч ТВ» начнется в 20.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

«Байер» на домашнем стадионе «Бай-Арена» в городе Леверкузен сыграет против мюнхенской «Баварии» в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу 10 февраля. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Байер» — «Бавария» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.25 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на телеканал «Матч Футбол 3».

Следите за ключевыми событиями встречи 21-го тура чемпионата Германии с помощью матч-центра «СЭ».

«Байер» тренера Хаби Алонсо идет на первом месте в турнирной таблице бундеслиги с 52 очками после 20 игр. Его команда ни разу не проиграла в текущем сезоне чемпионата Германии: у нее 16 побед и четыре ничьих.

«Бавария» под руководством Томаса Тухеля располагается на второй строчке в чемпионате с 50 баллами после 20 матчей.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
Бундеслига
0
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Матч бундеслиги снова прервали из-за протестов болельщиков

«Унион» забил «Вольфсбургу» на 25-й добавленной к первому тайму минуте, игру дважды прерывали из-за фанатов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 21 17 4 0 55-14 55
2
 Бавария 21 16 2 3 59-22 50
3
 Штутгарт 21 14 1 6 49-27 43
4
 Боруссия Д 21 11 7 3 43-26 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 4 6 46-28 37
6
 Айнтрахт Ф 21 8 8 5 31-25 32
7
 Фрайбург 21 8 4 9 26-37 28
8
 Хоффенхайм 21 7 6 8 38-40 27
9
 Хайденхайм 21 7 6 8 30-36 27
10
 Вердер 21 7 5 9 30-34 26
11
 Аугсбург 21 5 8 8 31-39 23
12
 Вольфсбург 21 6 5 10 25-33 23
13
 Боруссия М 21 5 7 9 36-41 22
14
 Бохум 21 4 10 7 23-39 22
15
 Унион Б 21 6 3 12 20-35 21
16
 Кельн 21 3 7 11 15-35 16
17
 Майнц 21 1 9 11 16-35 12
18
 Дармштадт 21 2 6 13 22-49 12
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.02 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 3 : 0
10.02 17:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 2 : 2
10.02 17:30
Боруссия М – Дармштадт
 0 : 0
10.02 17:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 1 : 1
10.02 17:30
Унион Б – Вольфсбург
 1 : 0
10.02 17:30
Вердер – Хайденхайм
 1 : 2
10.02 20:30
Байер – Бавария
 3 : 0
11.02 17:30
Штутгарт – Майнц
 3 : 1
11.02 19:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 1
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 15
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 16 1 5
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