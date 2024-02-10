«Байер» на домашнем стадионе «Бай-Арена» в городе Леверкузен сыграет против мюнхенской «Баварии» в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу 10 февраля. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Байер» — «Бавария» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.25 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на телеканал «Матч Футбол 3».

Следите за ключевыми событиями встречи 21-го тура чемпионата Германии с помощью матч-центра «СЭ».

«Байер» тренера Хаби Алонсо идет на первом месте в турнирной таблице бундеслиги с 52 очками после 20 игр. Его команда ни разу не проиграла в текущем сезоне чемпионата Германии: у нее 16 побед и четыре ничьих.

«Бавария» под руководством Томаса Тухеля располагается на второй строчке в чемпионате с 50 баллами после 20 матчей.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».