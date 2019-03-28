Лотар Маттеус: "После "Ливерпуля" боссы "Баварии" поняли, что им нужно вкладывать деньги в качественных игроков"

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал трансфер защитника "Атлетико" Люки Эрнандеза. 23-летний француз присоединится к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.

– Считаю, что правильно инвестировать средства в игроков, которые могут изменить ситуацию, – приводит Goal слова Маттеуса. – Перед началом текущего сезона "Бавария" не смогла должным образом усилиться. После "Ливерпуля" они поняли, что им нужно вкладывать деньги. Вот почему я считаю правильным, что тратит деньги, чтобы получить новых, качественных игроков и иметь возможность конкурировать на международном уровне с большими английскими, испанскими и итальянскими клубами.

"Бавария" не смогла пройти "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 0:0, но в ответной мюнхенцы уступили мерсисайдцам 1:2.

Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.

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