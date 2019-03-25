СМИ: "Бавария" купит Эрнандеза за 85 миллионов евро и будет платить ему 13 миллионов год

"Бавария" летом подпишет защитника "Атлетико" Люку Эрнандеза, сообщает France Football. Клуб договорился о контракте с игроком.

Сообщается, что "Бавария" заплатит "Атлетико" прописанные в контракте 85 миллионов евро, поэтому испанский клуб не сможет удержать его. Соглашение с "Баварией" будет действовать до лета 2025 года.

Зарплата футболиста составит 13 миллионов евро в год, что позволит ему войти в число самых высокооплачиваемых в команде. 17 миллионов в год зарабатывает Роберт Левандовски, по 16 - Томас Мюллер, Мануэль Нойер и Джером Боатенг.

23-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за "Атлетико" во всех турнирах и забил один мяч.

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