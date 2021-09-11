«Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг»
«Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» в матче 4-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб выиграл со счетом 4:1.
Свой очередной мяч забил нападающий Роберт Левандовски.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
4-й тур
«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:4 (0:1)
Голы: Левандовски, 12 — с пенальти (0:1). Мусиала, 47 (0:2). Сане, 54 (0:3). Лаймер, 58 (1:3). Шупо-Мотинг, 90+1 (1:4).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Клостерманн, 80), Мукьеле, Симакан, Кампль, Лаймер (Гвардиол, 59), Нкунку, Ольмо (Айдара, 59), Собослои, Анхелиньо (Форсберг, 59), Андре Силва (Поульсен, 71).
«Бавария»: Нойер, Эрнандез, Павар (Зюле, 75), Упамекано, Дэйвис, Горецка (Забитцер, 59), Киммих, Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Мюллер (Станишич, 75), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.
Судья: Айтекин (Германия).
11 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю