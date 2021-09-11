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«Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг»

21:26
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«Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» в матче 4-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб выиграл со счетом 4:1.

Свой очередной мяч забил нападающий Роберт Левандовски.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:4 (0:1)

Голы: Левандовски, 12 — с пенальти (0:1). Мусиала, 47 (0:2). Сане, 54 (0:3). Лаймер, 58 (1:3). Шупо-Мотинг, 90+1 (1:4).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Клостерманн, 80), Мукьеле, Симакан, Кампль, Лаймер (Гвардиол, 59), Нкунку, Ольмо (Айдара, 59), Собослои, Анхелиньо (Форсберг, 59), Андре Силва (Поульсен, 71).

«Бавария»: Нойер, Эрнандез, Павар (Зюле, 75), Упамекано, Дэйвис, Горецка (Забитцер, 59), Киммих, Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Мюллер (Станишич, 75), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.

Судья: Айтекин (Германия).

11 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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