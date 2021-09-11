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Чемпионат Германии, четвертый тур: расписание и результаты матчей бундеслиги

11:00
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Матчи четвертого тура чемпионата Германии.

11 сентября, суббота

Байер — Боруссия Д. 16:30

Байер — Боруссия Д

Гройтер Фюрт — Вольфсбург. 16:30

Гройтер Фюрт — Вольфсбург

Унион Б — Аугсбург. 16:30

Унион Б — Аугсбург

Фрайбург — Кельн. 16:30

Фрайбург — Кельн

Хоффенхайм — Майнц. 16:30

Хоффенхайм — Майнц

Лейпциг — Бавария. 19:30

РБ Лейпциг — Бавария

12 сентября, воскресенье

Айнтрахт Ф — Штутгарт. 16:30

Айнтрахт Ф — Штутгарт

Бохум — Герта. 18:30

Бохум — Герта

Боруссия М — Арминия. 20:30

Боруссия М — Арминия

Чемпионат Германии: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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