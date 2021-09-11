Чемпионат Германии, четвертый тур: расписание и результаты матчей бундеслиги
11 сентября, суббота
Байер — Боруссия Д. 16:30
Гройтер Фюрт — Вольфсбург. 16:30
Унион Б — Аугсбург. 16:30
Фрайбург — Кельн. 16:30
Хоффенхайм — Майнц. 16:30
Лейпциг — Бавария. 19:30
12 сентября, воскресенье
Айнтрахт Ф — Штутгарт. 16:30
Бохум — Герта. 18:30
Боруссия М — Арминия. 20:30
Чемпионат Германии: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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