Левандовски забил за «Баварию» в 17-м матче подряд и побил рекорд Герда Мюллера
«Лейпциг» принимает в матче 4-го тура чемпионата Германии на своем поле «Баварию».
Гости повели в счете на 12-й минуте, когда пенальти реализовал нападающий Роберт Левандовски. Поляк забил за «Баварию» в 17-м матче подряд во всех турнирах.
Это рекорд по продолжительности голевой серии для игроков немецких клубов. До этого Левандовски делил рекорд с Гердом Мюллером, забивавшим в 16 матчах подряд во всех турнирах в период с 1969 по 1970 год.
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