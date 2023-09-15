Кейн стал первым игроком «Баварии» со времен Клозе, забившим 4 мяча в 4 стартовых матчах в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился голом в матче против «Байера» в 4-м туре немецкой бундеслиги.

30-летний англичанин открыл счет на 7-й минуте. Этот гол стал для Кейна 4-м в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.