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Сегодня, 22:06

Кейн стал первым игроком «Баварии» со времен Клозе, забившим 4 мяча в 4 стартовых матчах в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился голом в матче против «Байера» в 4-м туре немецкой бундеслиги.

30-летний англичанин открыл счет на 7-й минуте. Этот гол стал для Кейна 4-м в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.

Источник: Opta Sports
Гарри Кейн
Мирослав Клозе
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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«Бавария» — «Байер»: прямая трансляция матча бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 4
П
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 3
И К Ж
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
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