Кейн стал первым игроком «Баварии» со времен Клозе, забившим 4 мяча в 4 стартовых матчах в бундеслиге
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отметился голом в матче против «Байера» в 4-м туре немецкой бундеслиги.
30-летний англичанин открыл счет на 7-й минуте. Этот гол стал для Кейна 4-м в 4 матчах за «Баварию» в бундеслиге. Последним игроком мюнхенцев, которому это удавалось был Мирослав Клозе, выступавший за «Баварию» с 2007 по 2012 годы.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.
Источник: Opta Sports
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|3
|3
|0
|0
|11-3
|9
|
2
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
3
|Штутгарт
|3
|2
|0
|1
|11-5
|6
|
4
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|10-4
|6
|
5
|Унион Б
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Вольфсбург
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|3-6
|6
|
9
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
10
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Аугсбург
|3
|0
|2
|1
|7-9
|2
|
13
|Бохум
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Кельн
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
15
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
17
|Майнц
|3
|0
|1
|2
|2-9
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|4
|П
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|
|
Брэнден Ааронсон
Унион Б
|2
|0
|0
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