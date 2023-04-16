Хаманн: «В «Баварии» играют одиннадцать отдельных игроков. Я не знаю, как они могут победить «Сити»
Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал мюнхенцев за ничью в матче 28-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).
«Им не хватает сплоченности, чтобы один игрок был во всем рядом с другим. Я не вижу этого. Конечно, игроки волнуются. Каждый занят собой. В такой ситуации нужен Мюллер, Киммих, Коман. У меня такое ощущение, что там играют одиннадцать отдельных игроков. В среду будет достаточно сложно. Я не знаю, какое чудо должно случиться, чтобы они победили. Только если бросить Мане против «Манчестер Сити» и надеяться, что он сыграет 90 минут своей жизни», — заявил Хаманн в эфире Sky Sports.
«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 28 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
4
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|5 : 2
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 2
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|3 : 3
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|1 : 2
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|1 : 1
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5