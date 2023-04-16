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Сегодня, 21:44

Хаманн: «В «Баварии» играют одиннадцать отдельных игроков. Я не знаю, как они могут победить «Сити»

Хаманн не видит предпосылок для победы «Баварии» в ответной игре с «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал мюнхенцев за ничью в матче 28-го тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Им не хватает сплоченности, чтобы один игрок был во всем рядом с другим. Я не вижу этого. Конечно, игроки волнуются. Каждый занят собой. В такой ситуации нужен Мюллер, Киммих, Коман. У меня такое ощущение, что там играют одиннадцать отдельных игроков. В среду будет достаточно сложно. Я не знаю, какое чудо должно случиться, чтобы они победили. Только если бросить Мане против «Манчестер Сити» и надеяться, что он сыграет 90 минут своей жизни», — заявил Хаманн в эфире Sky Sports.

«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков за 28 туров.

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«Унион» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Бохумом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
4
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 27 13 4 10 51-41 43
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 27 10 9 8 46-36 39
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
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14.04 21:30
Шальке – Герта
 5 : 2
15.04 16:30
Бавария – Хоффенхайм
 1 : 1
15.04 16:30
Кельн – Майнц
 1 : 1
15.04 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 3 : 2
15.04 16:30
Штутгарт – Боруссия Д
 3 : 3
15.04 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 1 : 1
16.04 16:30
Вердер – Фрайбург
 1 : 2
16.04 18:30
Унион Б – Бохум
 1 : 1
16.04 20:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 24 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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