«Унион» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Бохумом»
«Унион» на своем поле сыграл вничью с «Бохумом» в 28-м туре бундеслиги — 1:1.
В концовке первого тайма берлинцев вывел вперед гол Йосипа Юрановича. На 55-минуте «Бохум» сумел отыграться благодаря голу Кевина Штегера, а 6 минут спустя хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Пауль Йеккель.
«Унион» с 52 очками сохранил третье место в бундеслиге, но упустил возможность приблизиться к «Боруссии», идущей на второй строчке. «Бохум» с 27 баллами идет на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
4
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|5 : 2
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|1 : 1
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 2
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|3 : 3
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|1 : 2
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|1 : 1
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
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