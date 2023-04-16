«Унион» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Бохумом»

«Унион» на своем поле сыграл вничью с «Бохумом» в 28-м туре бундеслиги — 1:1.

В концовке первого тайма берлинцев вывел вперед гол Йосипа Юрановича. На 55-минуте «Бохум» сумел отыграться благодаря голу Кевина Штегера, а 6 минут спустя хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Пауль Йеккель.

«Унион» с 52 очками сохранил третье место в бундеслиге, но упустил возможность приблизиться к «Боруссии», идущей на второй строчке. «Бохум» с 27 баллами идет на 15-й строчке.