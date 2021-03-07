Горецка поделился впечатлениями после победы «Баварии» над «Боруссией»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:2).
«Матчи против «Боруссии», ввиду моего прошлого, для меня всегда очень особенные, — цитирует футболиста официальный сайт «Баварии» 7 марта. — Если бы стадион был полон, то забить решающий мяч в концовке встречи — это нечто невероятное. Мы победили заслуженно. Но мы плохо вошли в игру.
После 0:2 мы показали, что хотим непременно одержать победу. Мы показали очень энергичную игру, и самое позднее после первого гола мы на 100 процентов верили, что можем победить. Дортмунд затем сосредоточился на обороне. Но если постоянно оказывать давление, то рано или поздно мяч все же окажется в воротах. Мы невероятно счастливы».
По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/03/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-borussia-dortmund
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