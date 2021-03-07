Мюллер оценил игру «Баварии» в матче с «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:2).

«Качество на месте — идентичность, агрессия и дух, — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии» 7 марта. — Мы всегда верим в то, что мы можем перевернуть ход встречи. Но в то же самое время это требует большого затрата сил и совершенно не входило в наш план на матч. Совершенно не здорово чувствовать, что команда прибавляет только после пропущенного гола.

«Боруссия» реализовала первые два момента в голы. После 2:1 мы почувствовали зажигание, интенсивность в единоборствах была очень хорошей. Это выбило Дортмунд из колеи. Мы оказывали давление, хотя третий мяч удалось забить довольно поздно. Для нас это важная победа».

По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.