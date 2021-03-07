Эмре Джан считает, что «Боруссия» недостаточно хорошо сыграла с «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:4).

«В целом мы были сегодня недостаточно хороши, — цитирует Джана официальный сайт «Баварии» 7 марта. — Мы хорошо начали, но затем перестали играть в футбол.

«Бавария» играла хорошо, это лучшая команда мира. Но мы все, кто были на поле, должны играть смело. Мы недостаточно хорошо передвигались в свободных зонах. Сегодня нам этого не хватало».

По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.