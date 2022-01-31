Голкипер дортмундской «Боруссии» отказался уходить из клуба в аренду

Голкипер дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Роман Бюрки отказался уходить из клуба в аренду. У него были предложения от «Лорьяна» и «Галатасарая», сообщает Kicker.

Бюрки потерял место в стартовом составе «шмелей», а сейчас и вовсе имеет статус третьего вратаря в клубе.

Контракт 31-летнего швейцарца с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.