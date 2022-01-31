Голкипер дортмундской «Боруссии» отказался уходить из клуба в аренду
Голкипер дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Роман Бюрки отказался уходить из клуба в аренду. У него были предложения от «Лорьяна» и «Галатасарая», сообщает Kicker.
Бюрки потерял место в стартовом составе «шмелей», а сейчас и вовсе имеет статус третьего вратаря в клубе.
Контракт 31-летнего швейцарца с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|- : -
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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