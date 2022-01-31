«Бавария» продлила контракт с самым молодым дебютантом клуба

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта со своим воспитанником Паулем Ваннером.

В январе 16-летний полузащитник стал самым молодым футболистом, сыгравшим в бундеслиге в составе «Баварии» Мюнхенский клуб выпустил футболиста на замену на 75-й минуте матча 18-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».