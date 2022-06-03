Гложек, которым интересовалась «Боруссия», перешел в «Байер»

«Байер» объявил о подписании нападающего Адама Гложека. 19-летний чех подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании Гложека.

?Hola, Adam Hlo?ek! ???



Adam, de 19 a?os, se une al #Bayer04 con un contrato de cinco a?os. ?? ?Bienvenido a tu nuevo hogar! pic.twitter.com/P2x74WAXh3 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) June 2, 2022

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 19 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий сыграл в 47 матчах, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 15-ю голевым передачами.