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Сегодня, 09:29

«Бавария» готова платить Мане около 20 миллиона евро в год

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» уверена, что подпишет нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Sport1.de.

По информации источника, мюнхенскому клубу предстоит договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера.

Отмечается, что большую роль в переговорах по 30-летнему сенегальцу играет спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. Окружение нападающего сообщило, что в ходе переговоров с агентом Бьорном Беземером Салихамиджич прикладывает большие усилия.

При этом спортивный директор произвел убедительное впечатление на самого Мане. Салихамиджич убедил сенегальца перейти в «Баварию», заявив, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня. Другие клубы не могут гарантировать нападающему столь важную роль в команде.

Если трансфер состоится, Мане войдет в число самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба. Нападающему дадут контракт с зарплатой около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов. В английском клубе сенегалец получает 12 миллионов евро до налогов.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/06/sadio-mane-zum-fc-bayern-so-uberzeugte-hasan-salihamidzic-den-liverpool-star

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Нидерланды

ТБ 2.5

25%

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П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
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Томас Мюллер

Бавария

 15
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Марко Ройс

Боруссия Д

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Давид Раум

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Вольфсбург

 29 2 3
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Александр Хак

Майнц

 28 1 6
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Штутгарт

 29 1 6
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