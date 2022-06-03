«Бавария» готова платить Мане около 20 миллиона евро в год

«Бавария» уверена, что подпишет нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Sport1.de.

По информации источника, мюнхенскому клубу предстоит договориться с «Ливерпулем» о сумме трансфера.

Отмечается, что большую роль в переговорах по 30-летнему сенегальцу играет спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. Окружение нападающего сообщило, что в ходе переговоров с агентом Бьорном Беземером Салихамиджич прикладывает большие усилия.

При этом спортивный директор произвел убедительное впечатление на самого Мане. Салихамиджич убедил сенегальца перейти в «Баварию», заявив, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня. Другие клубы не могут гарантировать нападающему столь важную роль в команде.

Если трансфер состоится, Мане войдет в число самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба. Нападающему дадут контракт с зарплатой около 20 миллионов евро в год до уплаты налогов. В английском клубе сенегалец получает 12 миллионов евро до налогов.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.