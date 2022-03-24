Дортмундская «Боруссия» может подписать молодого форварда «Спарты»

Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек может летом перебраться в немецкий чемпионат. В услугах 19-летнего чешского форварда заинтересована дортмундская «Боруссия», которая активно ищет себе нового нападающего на место Эрлина Холанна, который собирается летом покинуть немецкую команду, сообщает Bild.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 19 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий провел в чешском чемпионате 25 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью голевым передачами.