Дортмундская «Боруссия» может подписать молодого форварда «Спарты»
Нападающий пражской «Спарты» Адам Гложек может летом перебраться в немецкий чемпионат. В услугах 19-летнего чешского форварда заинтересована дортмундская «Боруссия», которая активно ищет себе нового нападающего на место Эрлина Холанна, который собирается летом покинуть немецкую команду, сообщает Bild.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гложека в 19 миллионов евро.
В этом сезоне нападающий провел в чешском чемпионате 25 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью голевым передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
13
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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