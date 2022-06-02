Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми поделился мнением о возможном переходе Садио Мане в «Баварию».

«На мой взгляд, он один из лучших вингеров мира. Я предпочитаю видеть его играющим на фланге, а не в центре. Он обогатит Бундеслигу. К сожалению, не в том клубе», — приводит слова Карима журналист Патрик Бергер в Twitter.

29 мая инсайдер Николо Скира сообщил, что Мане близок к переходу в «Баварию». 30-летний сенегалец уже согласовал контракт с клубом на три года.

Мане в прошедшем сезоне принял участие в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач.