Гласнер может возглавить «Унион»

Австрийский специалист Оливер Гласнер является потенциальным кандидатом на замену Урсу Фишеру в берлинском «Унионе», сообщает Bild.

Последним клубом Гласнера был «Айнтрахт», который он возглавлял с 2021 года и покинул по окончании сезона-2022/23. Он привел клуб к победе в Лиге Европы сезона-2021/22.

Летом 49-летний специалист отказался от предложения «Аль-Шабаба» на 8 миллионов евро в год, чтобы сосредоточиться на семье.

«Унион» после 11 туров занимает последнее место в чемпионате Германии, набрав 6 очков.