Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории бундеслиги
Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Униона».
Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории бундеслиги, сообщает пресс-служба чемпионата Германии.
Ранее берлинцы уволили с поста Урса Фишера.
В этом сезоне «Унион» идет на последнем месте в бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов команда с 1 очком занимает последнее место в группе C. В прошлом сезоне «Унион» занял в чемпионате Германии 4-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|11
|10
|1
|0
|34-10
|31
|
2
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|2
|2
|28-10
|23
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Фрайбург
|11
|4
|2
|5
|14-22
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|11
|3
|2
|6
|18-22
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
|
18
|Унион Б
|11
|2
|0
|9
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|- : -
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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