Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории бундеслиги

Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Униона».

Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории бундеслиги, сообщает пресс-служба чемпионата Германии.

Ранее берлинцы уволили с поста Урса Фишера.

В этом сезоне «Унион» идет на последнем месте в бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов команда с 1 очком занимает последнее место в группе C. В прошлом сезоне «Унион» занял в чемпионате Германии 4-е место.