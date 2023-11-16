«Лейпциг» хочет сохранить Хави Симонса в своем составе

«Лейпциг» рассчитывает сохранить в составе полузащитника Хави Симонса, утверждает Bild.

По информации источника, «ПСЖ» против постоянного трансфера, но будет готов рассмотреть продление аренды на один сезон.

Немецкий клуб арендовал 20-летнего голландца у «ПСЖ» прошедшим летом. Действующий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.