«Унион» объявил об увольнении Фишера с поста главного тренера

Урс Фишер покинул пост главного тренера «Униона», сообщается на сайте клуба.

57-летний специалист руководил командой с лета 2018 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марко Гроте, работающий с молодежной командой.

В этом сезоне «Унион» идет на последнем месте в бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов команда с 1 очком занимает последнее место в группе C.

В прошлом сезоне «Унион» занял в чемпионате Германии 4-е место.