«Боруссия» согласовала условия контракта с нападающим «Аякса» Аллером

Дортмундская «Боруссия» уверена в подписании нападающего «Аякса» Себастьена Аллера.

По данным журналиста Фабрицио Романо, личные условия контракта с французским нападающим уже согласованы. Сейчас ведутся переговоры с нидерландским клубом об окончательном гонораре и дополнительных опциях.

Сообщается, что начальное предложение «Боруссии» по 27-летнему игроку в 33 миллиона евро было недостаточным, переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступает за команду с января 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.