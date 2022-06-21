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Сегодня, 10:36

«Боруссия» согласовала условия контракта с нападающим «Аякса» Аллером

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» уверена в подписании нападающего «Аякса» Себастьена Аллера.

По данным журналиста Фабрицио Романо, личные условия контракта с французским нападающим уже согласованы. Сейчас ведутся переговоры с нидерландским клубом об окончательном гонораре и дополнительных опциях.

Сообщается, что начальное предложение «Боруссии» по 27-летнему игроку в 33 миллиона евро было недостаточным, переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступает за команду с января 2021 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1539132507764948992?s=20&t=hgb-QAS1lCqrKXhPx5gt9A
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