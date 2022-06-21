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Сегодня, 15:45

Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане.
Фото Фотография из Twitter-аккаунта @SportsDigitale, Twitter

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии».

Фотографию опубликовало издание Sports Digitale. Также сообщается, что завтра немецкая команда официально объявит о подписании 30-летнего игрока.

Сегодня, 21 июня, Мане проходил медобследование в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали все условия сделки. Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион.

Мане выступает за «красных» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Источник: https://twitter.com/SportsDigitale/status/1539224964200644609?s=20&t=lBqXDM4eEk4QG-JEk4Fm3g
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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