Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии».

Фотографию опубликовало издание Sports Digitale. Также сообщается, что завтра немецкая команда официально объявит о подписании 30-летнего игрока.

Сегодня, 21 июня, Мане проходил медобследование в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали все условия сделки. Сумма сделки составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион.

Мане выступает за «красных» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.