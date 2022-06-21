Марио Гетце подпишет контракт с «Айнтрахтом» на три года
Полузащитник ПСВ Марио Гетце перейдет в «Айнтрахт», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, 30-летний немец завтра подпишет контракт с клубом из Франкфурта до конца июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» заплатит за трансфер 4 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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8
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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