Марио Гетце подпишет контракт с «Айнтрахтом» на три года

Полузащитник ПСВ Марио Гетце перейдет в «Айнтрахт», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 30-летний немец завтра подпишет контракт с клубом из Франкфурта до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» заплатит за трансфер 4 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.