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Сегодня, 03:24

Марио Гетце подпишет контракт с «Айнтрахтом» на три года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Марио Гетце перейдет в «Айнтрахт», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 30-летний немец завтра подпишет контракт с клубом из Франкфурта до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» заплатит за трансфер 4 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Гетце забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 52 матчах за ПСВ.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1538919005343318016
Марио Гетце
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСВ
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