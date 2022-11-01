«Боруссия» из Дортмунда оценивает Беллингема в 150 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия» требует за полузащитника Джуда Беллингема 150 миллионов евро, утверждает Bild.
Только за эту сумму «шмели» будут готовы отпустить 19-летнего англичанина следующим летом.
Помимо мадридского «Реала» в футболисте заинтересованы четыре команды из английской премьер-лиги, а именно: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В текущем сезоне Беллингем провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|12
|8
|2
|2
|21-9
|26
|
2
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
3
|Фрайбург
|12
|7
|3
|2
|18-13
|24
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|
5
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|
6
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
7
|Хоффенхайм
|12
|5
|3
|4
|18-13
|18
|
8
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|
9
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
10
|Кельн
|12
|4
|5
|3
|20-23
|17
|
11
|Боруссия М
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|
12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|
14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|
18
|Шальке
|12
|1
|3
|8
|11-28
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.11
|22:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|5.11
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.11
|17:30
|
Боруссия Д – Бохум
|- : -
|5.11
|17:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|5.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|5.11
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вердер – Шальке
|- : -
|6.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|6.11
|19:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|10
|1
|2
Новости