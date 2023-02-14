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Сегодня, 01:29

«Боруссия» хочет удержать Беллингема в клубе как можно дольше

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился мнением о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«Никаких новых изменений не произошло. Нам придется еще немного потерпеть. Конечно, мы постараемся удержать Беллингема в «Боруссии» как можно дольше, потому что он невероятно важный игрок для нас», — приводит слова Келя RNBVB.

Ранее сообщалось, что 19-летний англичанин может перейти в «Ливерпуль». ТАкже игроком интересуется «Реал».

В текущем сезоне англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 20 6 3 11 25-36 21
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 20 5 4 11 29-39 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 - : -
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

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