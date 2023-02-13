Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал об игре на разных позициях

Защитник сборной Канады и «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился мнением о своей игра за мюнхенский клуб и национальную команду.

«Играть на фланге обороны в «Баварии», а затем в нападении сборной страны — это не проблема для меня. При этом я по-прежнему учусь игре в защите: просматриваю видео и анализирую много материалов по этому поводу», — цитирует Дэвиса пресс-служба УЕФА.

В этом сезоне бундеслиги Дэвис участвовал в 17 матчах и отметился двумя голевыми передачами.