Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал об игре на разных позициях
Защитник сборной Канады и «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился мнением о своей игра за мюнхенский клуб и национальную команду.
«Играть на фланге обороны в «Баварии», а затем в нападении сборной страны — это не проблема для меня. При этом я по-прежнему учусь игре в защите: просматриваю видео и анализирую много материалов по этому поводу», — цитирует Дэвиса пресс-служба УЕФА.
В этом сезоне бундеслиги Дэвис участвовал в 17 матчах и отметился двумя голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|10
|5
|5
|40-29
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|20
|7
|5
|8
|35-33
|26
|
12
|Кельн
|20
|6
|8
|6
|32-31
|26
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|
17
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.02
|22:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|18.02
|17:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|18.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|18.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
|18.02
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|18.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Унион Б – Шальке
|- : -
|19.02
|19:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|19.02
|21:30
|
Байер – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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