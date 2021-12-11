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«Бохум» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью

19:25
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«Бохум» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У «Бохума» отличился Себастьян Польтер. В составе «Боруссии» забил Юлиан Брандт.

«Боруссия» набрала 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Бохум» идет на 10-й строчке с 20 очками.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
11 дек, 17:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
1:1
Боруссия Д
Голы
Польтер, 40 (1:0), Брандт, 85 (1:1)
Бохум
Риманн Данилу Соарес Машович Стафилидис (Белла-Котчап, 90+6 ) Лайч Лосийя Реджбецай Пантович (Гамбоа, 80 ) Хольтманн (Бокхорн, 68 ) Антви-Аджей (Теше, 80 ) Польтер (Ганвула, 67 )
Боруссия Д
Кобель Загаду Шульц Хуммельс Менье Дахуд (Брандт, 68) Ройс Беллингем Эмре Джан Холанн Вольф (Азар, 68)
Предупреждения
Шульц 57, Хуммельс 58, Загаду 90
Судьи
Йелленбек

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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Обе забьют - да

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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