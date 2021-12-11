«Бохум» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью
«Бохум» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
У «Бохума» отличился Себастьян Польтер. В составе «Боруссии» забил Юлиан Брандт.
«Боруссия» набрала 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Бохум» идет на 10-й строчке с 20 очками.
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