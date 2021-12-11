«Лейпциг» в первом матче под руководством Тедеско разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха
«Лейпциг» победил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.
Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«Лейпциг» сразу же прервал серию из трех поражений. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице (21 очко).
«Боруссия» потерпела третье поражение подряд и осталась на 13-й строчке (18 окчов).
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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