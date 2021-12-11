Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Хоффенхайм» обыграл «Фрайбург», «Герта» победила «Арминию»

19:27
Теги:

«Хоффенхайм» обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура чемпионата Германии (2:1).

У «Фрайбурга» забили Нико Шлоттербек и Крис Ричардс. В составе «Хоффенхайма» отличился Давид Раум.

В другом матчетура «Герта» победила «Арминию» со счетом 2:0. Голы забили Стеван Йоветич и Дэви Зельке.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
11 дек, 17:30. Schwarzwald-Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:2
Хоффенхайм
Голы
Раум, 3 (0:1), Шлоттербек, 21 (1:1), Ричардс, 90 (1:2)
Нереализованный пенальти
Гюнтер 62
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек (Шлоттербек, 76 ) Кюблер Гюнтер Эггештайн (Хаберер, 76 ) Хефлер Хелер Демирович (Гульде, 46 ) Шаде (Шоллои, 77 ) Грифо (Чон У Ен, 84 )
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума (Кадержабек, 69) Ричардс Пош Штиллер Самассеку (Руди, 89) Бебу (Адамян, 89) Даббур (Рюттер, 56) Крамарич (Баумгартнер, 68)
Предупреждения
Линхарт 16, Кюблер 87, Хелер 90  -  Пош 38, Акпогума 61, Фогт 80
Судьи
Вилленборг
Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
11 дек, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
2:0
Арминия
Голы
Йоветич, 53 (1:0), Зельке, 90+5 (2:0)
Герта
Шволов Боята Штарк Платтенхардт Зефейк Дарида (Тузар, 88 ) Сердар (Боатенг, 70 ) Аскасибар Бельфодиль (Пентек, 78 ) Йоветич (Зельке, 88 ) Рихтер
Арминия
Ортега Пипер Нильссон Лаурсен Бруннер Шепф Окугава Кунце (Ласм, 62) Притль Виммер Клос (Крюгер, 62)
Предупреждения
Дарида 15  -  Бруннер 88
Судьи
Вельц

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с «российской дезинформацией»
0