«Хоффенхайм» обыграл «Фрайбург», «Герта» победила «Арминию»
«Хоффенхайм» обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура чемпионата Германии (2:1).
У «Фрайбурга» забили Нико Шлоттербек и Крис Ричардс. В составе «Хоффенхайма» отличился Давид Раум.
В другом матчетура «Герта» победила «Арминию» со счетом 2:0. Голы забили Стеван Йоветич и Дэви Зельке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю