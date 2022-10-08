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8 октября, 16:07

Беллингем будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов, информирует AS.

Заинтересованность в трансфере 19-летнего англичанина проявляют «Ливерпуль» и «Реал».

Сам Беллингем отдает предпочтение переходу в команду Юргена Клоппа.

При этом «Реал» поставил ультиматум полузащитнику дортмундской «Боруссии». Руководство «сливочных» заверило игрока, что у него больше не будет возможности перебраться в «королевский клуб», если он откажется делать это следующим летом.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 12 матчах за «Боруссию» во всех турнирах и забил 4 гола. Ранее он отказался продлевать контракт с командой.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Джуд Беллингем
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 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
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 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
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 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
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 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
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 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
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 Байер 10 2 2 6 14-21 8
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 Герта 10 1 5 4 12-15 8
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 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
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