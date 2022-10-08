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8 октября, 09:30

Кан о подписании Беллингема: «У нас есть Киммих, Горецка, Забитцер и Гравенберх»

В «Баварии» ответили на вопрос о потенциальном подписании полузащитника «Боруссии» Беллингема
Руслан Минаев
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника дортмундской «Борусии» Джуда Беллингема.

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом», — цитирует Кана Bild.

19-летний англичанин в этом сезоне провел за дортмундцев 12 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Оливер Кан
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
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Боруссия Д – Штутгарт
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 - : -
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Бохум – Унион Б
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Кристофер Нкунку

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П
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Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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И К Ж
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