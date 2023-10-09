Байно-Гиттенс продлил контракт с «Боруссией», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс продлил свой контракт с клубом.

Новое соглашение 19-летнего англичанина рассчитано до 2028 года. По информации BIld, дортмундцы продлили контракт с игроком на фоне интереса «Арсенала», «Челси» и «Ньюкасла».

Байно-Гиттенс перешел в «Боруссию» из молодежки «Манчестер Сити» в 2020 году. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 5 матчей во всех турнирах.