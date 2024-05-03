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«Байер» сделал шаг ко второму трофею, «Олимпиакос» шокировал Эмери

«Байер» обыграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Фото Reuters
Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Месть по-леверкузенски

Лига Европы. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
0:2
Байер

«Байер» после завоевания исторического чемпионского титула настроился на требл. В бундеслиге леверкузенцы избавились от баварского комплекса, а в Лиге Европы команде Хаби Алонсо на пути к мечте нужно поквитаться с «Ромой» за прошлогодний проигрыш на той же стадии турнира. А так как для аспириновых в этом сезоне нет неразрешимых задач, получалось вполне себе успешно.

И вряд ли гостей выбил бы из равновесия даже гол Лукаку. Однако бельгиец после классного паса Паредеса (шведой, стоя спиной к воротам) попал в перекладину. Фримпонг ответил любезностью, не попав в створ в быстрой атаке, но грубая ошибка Карсдорпа обошлась хозяевам слишком дорого. Голландец в простой ситуации буквально подарил мяч Гримальдо, а тот записал себе в актив очередной результативный пас на Вирца.

«Байер» в принципе был более конкретен. И если Кристанте и Абрахам (уже на последних минутах) промахивались, то Андрих из не самой очевидной позиции запустил мяч в «девятку». Свилар даже не шелохнулся, а полевые игроки «волков» после второго пропущенного гола поучаствовали в потасовке. Гасить страсти на поле выбежал даже игравший прежде в Леверкузене Азмун. Тут иранец помог, а вот его выход на замену уже ничего не изменил. Этот «Байер» неуязвим.

Хет-трик для истории

Лига конференций. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:4
Олимпиакос П

Смотришь на Унаи Эмери и Хосе Луиса Мендилибара, и не можешь ответить — кто из них сотворил большее чудо с «Севильей» в Лиге Европы? У нынешнего главного тренера «Астон Виллы» три европейских трофея подряд, что само по себе уникально. Только у Эмери была едва ли не лучшая андалусийская команда в истории, а спортивный директор Мончи еще считался королем трансферов. К моменту назначения Мендилибара менеджер разругался со всеми, с кем можно, «Севилья» сражалась за выживание, а будущий триумфатор стал третьим тренером с начала сезона.

В этой паре Мендилибар и его «Олимпиакос» тоже были аутсайдерами, но они уже приучили к чудесам. Пройти дальше после домашних 1:4 от «Маккаби» — это было мощно даже с поправкой на то, что израильтяне играли на нейтральном поле. И в Бирмингеме красно-белые продолжили удивлять. Выдержали штурм «Виллы» и потом забили дважды. Дубль оформил лучший снайпер гостей Эль-Кааби. Первый его гол помог засчитать ВАР. Второй запомнится крутым пасом Даниэла Поденсе и тем, как марокканский снайпер пробросил мяч мимо Ульсена головой.

Фото AFP

Но англичане точно не выглядели безнадежно. Скорее — наоборот. Еще при 0:0 голкипер спас гостей после обводящего удар Роджерса, а фол привел к отмене гола Бэйли. Так что гол в концовке первого тайма родился не на ровном месте, и геометрия атаки была столь же прекрасна, как удар Уоткинса с острого угла под дальнюю штангу. А уже после перерыва под неослабевающим давлением дрогнул вратарь «Олимпиакоса», запустив в ближний угол от Диаби.

Повезло ли «Вилле»? Отвечать на этот вопрос было даже неудобно после того, что случилось при счете 2:2. Сначала мяч прилетел в руку Дугласу Луизу, что помогло Эль-Кааби оформить хет-трик и стать первым игроком «Олимпиакоса» с десятком мячей в одной еврокубковой кампании. Потом — после дальнего удара Эссе — Ульсена поставил в тупик рикошет от спины Консы. Наконец, главный неудачник вечера Луиз не смог повысить шансы бирмингемцев на выход в финал и не попал в створ, исполняя пенальти. Лига конференций — не лига Эмери?

Фото Reuters

Флорентийские качели

Лига конференций. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Брюгге

Самый быстрый гол вечера получился исключительно красивым. Соттиль, сместившись с фланга, закрутил в дальний верхний угол. «Фиорентина» сразу обозначила свои планы на второй финал подряд. Их даже не нарушили вмешательство ВАР, поход арбитра к монитору и назначенный за попадание мяча в руку 11-метровый. На гол Ванакена ответил классно пробивший с разворота из центра штрафной Белотти.

Но разве могут «фиалки» что-то сделать просто? Они скорее придумают проблемы на ровном месте, что и случилось в четверг. Получив численное преимущество после второй желтой карточки Онейдики, хозяева умудрились пропустить. Да как! Спилерс отдал голевой пас, вынося мяч из собственной штрафной, а разобравшийся с обороной Игор Тиаго показал всей Европе, почему «Брентфорд» заплатил за его летний трансфер 33 миллиона евро. И все же «Фиорентина» дожала бельгийцев в компенсированное время — вышедший на замену Нзола осчастливил болельщиков. Но хватит ли этого, чтобы пройти дальше?

Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Байер
ФК Брюгге
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рома
ФК Фиорентина
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