«Байер» сделал шаг ко второму трофею, «Олимпиакос» шокировал Эмери

Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Месть по-леверкузенски

«Байер» после завоевания исторического чемпионского титула настроился на требл. В бундеслиге леверкузенцы избавились от баварского комплекса, а в Лиге Европы команде Хаби Алонсо на пути к мечте нужно поквитаться с «Ромой» за прошлогодний проигрыш на той же стадии турнира. А так как для аспириновых в этом сезоне нет неразрешимых задач, получалось вполне себе успешно.

И вряд ли гостей выбил бы из равновесия даже гол Лукаку. Однако бельгиец после классного паса Паредеса (шведой, стоя спиной к воротам) попал в перекладину. Фримпонг ответил любезностью, не попав в створ в быстрой атаке, но грубая ошибка Карсдорпа обошлась хозяевам слишком дорого. Голландец в простой ситуации буквально подарил мяч Гримальдо, а тот записал себе в актив очередной результативный пас на Вирца.

«Байер» в принципе был более конкретен. И если Кристанте и Абрахам (уже на последних минутах) промахивались, то Андрих из не самой очевидной позиции запустил мяч в «девятку». Свилар даже не шелохнулся, а полевые игроки «волков» после второго пропущенного гола поучаствовали в потасовке. Гасить страсти на поле выбежал даже игравший прежде в Леверкузене Азмун. Тут иранец помог, а вот его выход на замену уже ничего не изменил. Этот «Байер» неуязвим.

Хет-трик для истории

Смотришь на Унаи Эмери и Хосе Луиса Мендилибара, и не можешь ответить — кто из них сотворил большее чудо с «Севильей» в Лиге Европы? У нынешнего главного тренера «Астон Виллы» три европейских трофея подряд, что само по себе уникально. Только у Эмери была едва ли не лучшая андалусийская команда в истории, а спортивный директор Мончи еще считался королем трансферов. К моменту назначения Мендилибара менеджер разругался со всеми, с кем можно, «Севилья» сражалась за выживание, а будущий триумфатор стал третьим тренером с начала сезона.

В этой паре Мендилибар и его «Олимпиакос» тоже были аутсайдерами, но они уже приучили к чудесам. Пройти дальше после домашних 1:4 от «Маккаби» — это было мощно даже с поправкой на то, что израильтяне играли на нейтральном поле. И в Бирмингеме красно-белые продолжили удивлять. Выдержали штурм «Виллы» и потом забили дважды. Дубль оформил лучший снайпер гостей Эль-Кааби. Первый его гол помог засчитать ВАР. Второй запомнится крутым пасом Даниэла Поденсе и тем, как марокканский снайпер пробросил мяч мимо Ульсена головой.

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Но англичане точно не выглядели безнадежно. Скорее — наоборот. Еще при 0:0 голкипер спас гостей после обводящего удар Роджерса, а фол привел к отмене гола Бэйли. Так что гол в концовке первого тайма родился не на ровном месте, и геометрия атаки была столь же прекрасна, как удар Уоткинса с острого угла под дальнюю штангу. А уже после перерыва под неослабевающим давлением дрогнул вратарь «Олимпиакоса», запустив в ближний угол от Диаби.

Повезло ли «Вилле»? Отвечать на этот вопрос было даже неудобно после того, что случилось при счете 2:2. Сначала мяч прилетел в руку Дугласу Луизу, что помогло Эль-Кааби оформить хет-трик и стать первым игроком «Олимпиакоса» с десятком мячей в одной еврокубковой кампании. Потом — после дальнего удара Эссе — Ульсена поставил в тупик рикошет от спины Консы. Наконец, главный неудачник вечера Луиз не смог повысить шансы бирмингемцев на выход в финал и не попал в створ, исполняя пенальти. Лига конференций — не лига Эмери?

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Флорентийские качели

Самый быстрый гол вечера получился исключительно красивым. Соттиль, сместившись с фланга, закрутил в дальний верхний угол. «Фиорентина» сразу обозначила свои планы на второй финал подряд. Их даже не нарушили вмешательство ВАР, поход арбитра к монитору и назначенный за попадание мяча в руку 11-метровый. На гол Ванакена ответил классно пробивший с разворота из центра штрафной Белотти.

Но разве могут «фиалки» что-то сделать просто? Они скорее придумают проблемы на ровном месте, что и случилось в четверг. Получив численное преимущество после второй желтой карточки Онейдики, хозяева умудрились пропустить. Да как! Спилерс отдал голевой пас, вынося мяч из собственной штрафной, а разобравшийся с обороной Игор Тиаго показал всей Европе, почему «Брентфорд» заплатил за его летний трансфер 33 миллиона евро. И все же «Фиорентина» дожала бельгийцев в компенсированное время — вышедший на замену Нзола осчастливил болельщиков. Но хватит ли этого, чтобы пройти дальше?