«Байер» арендует Хадсона-Одои до конца сезона-2022/23 без права выкупа

«Байер» договорился с «Челси» об аренде полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее переход был под угрозой срыва, так как немецкий клуб хотел включить в контракт пункт о выкупе игрока.

Ожидается, что Хадсон-Одои прилетит в Леверкузен сегодня 29 августа для прохождения медицинского обследования.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.