«Лейпциг» отказался продать Гвардиола за 80 миллионов евро в «Челси»

«Лейпциг» отклонил предложение «Челси» по переходу защитника Йошко Гвардиола. «Синие» предлагали за 20-летнего хорвата 80 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Немецкий клуб хочет сохранить игрока до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отверг аналогичное предложение от «Манчестер Сити» по покупке игрока.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.