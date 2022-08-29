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Сегодня, 18:14

«Лейпциг» отказался продать Гвардиола за 80 миллионов евро в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейпциг» отклонил предложение «Челси» по переходу защитника Йошко Гвардиола. «Синие» предлагали за 20-летнего хорвата 80 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.

Немецкий клуб хочет сохранить игрока до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отверг аналогичное предложение от «Манчестер Сити» по покупке игрока.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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