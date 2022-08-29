«Лейпциг» отказался продать Гвардиола за 80 миллионов евро в «Челси»
«Лейпциг» отклонил предложение «Челси» по переходу защитника Йошко Гвардиола. «Синие» предлагали за 20-летнего хорвата 80 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира.
Немецкий клуб хочет сохранить игрока до следующего сезона.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» отверг аналогичное предложение от «Манчестер Сити» по покупке игрока.
В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|16-2
|10
|
2
|Унион Б
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
4
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|
5
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
6
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Кельн
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|7-11
|5
|
10
|РБ Лейпциг
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|10-10
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|
13
|Штутгарт
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
14
|Байер
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|
15
|Шальке
|4
|0
|2
|2
|4-11
|2
|
16
|Вольфсбург
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
17
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|
18
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|3.09
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|3.09
|16:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|3.09
|16:30
|
Штутгарт – Шальке
|- : -
|3.09
|16:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Вольфсбург – Кельн
|- : -
|3.09
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|4.09
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|4.09
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|4
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|
|
Кингсли Коман
Бавария
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|3
|1
|0
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