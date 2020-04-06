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«Бавария» выразила соболезнования Гвардьоле в связи со смертью его матери

18:34
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Пресс-служба «Баварии» опубликовала заявление в связи со смертью матери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы — Долорс Салы от коронавирусной инфекции.

Женщина умерла в возрасте 82 лет в Барселоне после заражения коронавирусом.

«Дорогой Пеп, все в «Баварии» оплакивают твою потерю», — написано в Twitter мюнхенцев.

49-летний Гвардьола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.

Мать Хосепа Гвардьолы умерла от коронавируса в Барселоне

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