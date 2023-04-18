Тухель хочет, чтобы «Бавария» приобрела Кьезу

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в привлечении вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы на «Альянц Арену», сообщает Calciomercatoweb.

Информируется, что немецкий клуб думает о продаже Лероя Сане, который чувствует себя не в своей тарелке в «Баварии», и замене его на 25-летнего Кьезу.

Итальянский футболист играет за «Ювентус» с 2020 года. Вначале он выступал в составе команды на правах аренды, а в 2022 году подписал постоянный контракт, который рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Кьеза сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.