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Сегодня, 12:25

Календарь «Баварии» на август: расписание всех матчей немецкой команды

12 августа «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии-2023
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Томас Тухель.
Томас Тухель.
Фото Reuters

Стало известно расписание и календарь игр «Баварии» на август 2023 года.

Команда тренера Томаса Тухеля проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи, две игры в бундеслиге и поборются за Суперкубок Германии-2023.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в чемпионате Германии 18 августа.

«Бавария»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 18.00. Товарищеский матч. «Бавария» — «Монако»

12 августа. 21.45. Суперкубок Германии. «Бавария» — «Лейпциг»
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18 августа. 21.30. 1-й тур бундеслиги. «Вердер» — «Бавария»
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27 августа. 18.30. 2-й тур бундеслиги. «Бавария» — «Аугсбург»
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Баварии» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Эрлин Холанн. Когда стартуют ведущие европейские чемпионаты по футболу
Источник: https://www.sport-express.ru/football/germany/
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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