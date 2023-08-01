Календарь «Баварии» на август: расписание всех матчей немецкой команды
Стало известно расписание и календарь игр «Баварии» на август 2023 года.
Команда тренера Томаса Тухеля проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи, две игры в бундеслиге и поборются за Суперкубок Германии-2023.
Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в чемпионате Германии 18 августа.
«Бавария»: расписание матчей в августе 2023
2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»
7 августа. 18.00. Товарищеский матч. «Бавария» — «Монако»
12 августа. 21.45. Суперкубок Германии. «Бавария» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
18 августа. 21.30. 1-й тур бундеслиги. «Вердер» — «Бавария»
Онлайн-трансляция
27 августа. 18.30. 2-й тур бундеслиги. «Бавария» — «Аугсбург»
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты игр «Баварии» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -