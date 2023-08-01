Тухель: «Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не стал комментировать слухи о возможном переходе в команду нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

«Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос и перейдем к следующему. Я не собираюсь на него отвечать», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.